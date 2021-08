OFFICIEEL: Movistar kondigt maar liefst zes contractverlengingen aan

Movistar is bezig met haar huiswerk voor de komende jaren. Zo hebben zes renners maandag hun contract verlengd bij de Spaanse wielerploeg. Zo hebben onder meer Carlos Verona en Nelson Oliveira hun contract verlengd tot 2023.

Movistar maakte het nieuws zelf bekend op haar sociale media. Ook de andere vier renners hebben hun contract tot 2023 verlengd. Het gaat om Einer rubio, Antonio Pedrero, Juri Hollmann en Jorge Arcas.

