Intermarché-WG heeft dag langer de leider in Vuelta: "Zwaarder dan verwacht, in finale op Martin en Roglič gefocust"

De hoogdagen voor Intermarché-Wanty-Gobert blijven duren. De leider in de Vuelta heeft in de zware elfde rit standgehouden. Dat betekent dat Odd Eiking voorlopig in de rode trui blijft. Het is nu al de vierde rit waarna de ploeg kan zeggen dat het de leider in zijn rangen heeft.

Eerder droeg immers Rein Taaramäe al de leiderstrui, nu was het de beurt aan Odd Eiking. "Ondanks de lastige rit heb ik enorm van mijn eerste dag in de rode trui genoten en ik ben gelukkig dat ik erin slaagde om dit puur plezier met een dag te verlengen. Het was best een moeilijke rit, iets zwaarder dan ik verwacht had, vanwege de wind in de rug en de motivatie van enkele teams in het peloton om voor de ritzege te strijden."

TOP 10

Op bepaalde momenten gaf Eiking een moeizame indruk, maar in die steile slotkilometer kwam de Noor toch weer goed voor de dag. "Het is me goed gelukt om het tijdsverlies te beperken en bovendien sprintte ik de laatste meters nog naar een top 10, net voor mijn grootste concurrent voor het klassement Guillaume Martin."

Eiking had een strak plan om zich van een extra dagje in het rood te verzekeren. "In de finale had ik me vooral op hem en Primož Roglič gefocust. Ik bekijk de situatie dag per dag en zal er morgen samen met mijn team opnieuw alles aan doen om de trui te behouden!"