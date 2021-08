Primoz Roglic na de tiende etappe en zijn valpartij in de Vuelta: "Ik zou mij beter hebben gevoeld als ik niet was gevallen"

Primoz Roglic is zijn leiderstrui kwijt in de Vuelta. De voorsprong van de vluchters was te groot, waardoor Odd Christian Eiking nu de nieuwe leider is. Roglic volgt op de derde plaats, maar blijft wel de grote favoriet om eindwinst op zak te steken.

Roglic maakte dinsdag een goede indruk op de laatste beklimming van de dag door van de andere favorieten weg te rijden. In de afdaling van deze klim kwam de Sloveen echter ten val, waardoor onder meer Mas en Lopez nog konden terugkeren.

Na de etappe gaf Roglic meer uitleg op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma. "Ik zou mij beter hebben gevoeld als ik niet was gevallen, maar ik ben in orde. Het is een wedstrijd en zonder risico's te nemen win je niet. Ik ben gevallen omdat ik te snel ging in de afdaling. De weg was glad", aldus Roglic.