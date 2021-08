Klassementsrenners zijn gewaarschuwd in de Vuelta: drie beklimmingen, waaronder een slotklim van eerste categorie

In de Vuelta zijn de renners vandaag toe aan de veertiende etappe. Er moet opnieuw serieus geklommen worden, want er staan drie beklimmingen op het programma, waaronder een slotklim van eerste categorie.

Het peloton rijdt vandaag van San Benito naar Pico Villuercas over een parcours van 160 kilometer. Het is een lastig parcours, want onderweg krijgen de renners al een beklimming van derde categorie en eentje van eerste categorie te verwerken.

Het zwaartepunt ligt echter in het slot van deze etappe, want dan volgt een slotklim van eerste categorie. De kans lijkt dan ook bestaande dat het vandaag de laatste dag is dat Eiking in de rode leiderstrui te zien zal zijn. Wie grijpt de macht? We weten het deze namiddag.