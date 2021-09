Alaphilippe en Cavendish trekken vol ambitie naar Ronde van Groot-Brittannië: "Zwaar parcours"

Wereldkampioen Julian Alaphilippe start zondag in de Ronde van Groot-Brittannië en wordt daarbij geflankeerd door Mark Cavendish.

Het team heeft de nodige ambities in deze rittenkoers. “We beginnen de wedstrijd met een sterk team”, klinkt het bij sportdirecteur Geert Van Bondt van Deceuninck-QuickStep. “Julian, Mikkel en Davide hebben stuk voor stuk een zeer goede vorm getoond in Plouay, waar twee van hen op het podium eindigden.”

“Mark start met veel motivatie na een prachtige Tour de France. Yves reed vorige week de Ronde van Duitsland en daar kon je zien dat hij over goede benen beschikt. Tim is daarnaast Tim, iedereen weet waartoe hij in staat is en hij zal opnieuw zijn vertrouwde rol vooraan in het peloton op zich nemen.”

A walk in the park wordt het echter zeker niet volgens Van Bondt. “Het parcours is een van de zwaarste uit de moderne geschiedenis, met veel beklimmingen, smalle wegen en elke dag veel klimwerk, wat het moeilijk zal maken om alles onder controle te houden.”

Selectie: Julian Alaphilippe (FRA), Davide Ballerini (ITA), Mark Cavendish (GBR), Tim Declercq (BEL), Mikkel Honoré (DEN), Yves Lampaert (BEL).