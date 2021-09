Prijs voor de strijdlust in Benelux Tour lijkt zo goed als zeker naar Belg te gaan

Arjen Livyns lijkt op weg op het strijdlustklassement van de Benelux Tour te winnen.

Livyns pakte vandaag 19 extra punten voor het strijdlustklassement. In het totaal heeft hij 52 punten achter zijn naam. Livyns maakte deel uit van de vroege vlucht in de vierde rit. In het klassement heeft hij Luke Durbridge als dichtste achtervolger met 35 punten.

De zege in dit nevenklassement kan hij bijna niet meer mislopen. "Ik begin nu toch rekening te houden met het feit dat ik misschien eindlaureaat kan worden in het klassement van de strijdlust", reageerde Livyns achteraf. "Vandaag stelde zich echter een opportuniteit om opnieuw wat punten te sprokkelen voor dat nevenklassement zonder dat ik evenwel moest woekeren met mijn krachten."

Morgen is het echter andere koek. “Vrijdag ligt de eerste sprint van het strijdlustklassement pas na 130 kilometer. Dat is een immens verschil. Bovendien wil ik mijn intentie om in het weekend wat te laten zien zeker niet opbergen. Ik kon vandaag een pak punten meepakken zonder mijn twee laatste ritten te hypothekeren. Of die witte trui nu bijna binnen is? Nog niet helemaal. Ik deed vandaag weer een goede zaak, maar deze Benelux Tour duurt tot en met zondag.”