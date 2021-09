Belgian Cycling voert wijziging door voor wegrit bij beloften: Louis Blouwe kan niet starten door knieblessure

De Belgische wielerfederatie bevestigt dat Louis Blouwe niet zal kunnen meedoen aan de wegrit op het EK. Problemen aan de knie weerhouden hem om deel te nemen. Blouwe reed bij de junioren voor Forte Young Cycling en EFC-L&R-Vulsteke. Sinds dit jaar rijdt hij voor de opleidingsploeg van Bingoal WB.

Blouwe dwong een selectie af voor de wegrit op het EK, maar zal die wedstrijd dus niet effectief kunnen rijden vanwege zijn opspelende knie. Zijn vervanger is Lennert Van Eetvelt. Die is sowieso al in Trento, want Van Eetvelt rijdt samen met Arno Claeys de tijdrit.

