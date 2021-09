Hayter onttroont Wout van Aert op zijn trainingswegen in hectische finale: "Leuk om opnieuw aan de leiding te staan"

De leider in de Tour of Britain na vijf etappes heet niet Wout van Aert maar Ethan Hayter. Die laatste spurtte naar de ritzege in Warrington terwijl Van Aert opgehouden werd door een valpartij. Door de bonificatieseconden wisselen ze van positie in het klassement.

Hayter zag de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen in de finale. "De laatste dertig-veertig kilometer werden vrij hectisch toen het begon te regenen. Ik kende de grootste delen van het parcours, dat hielp wel. We bleven steeds in een goede positie in de top twintig, uit de wind. De jongens deden het geweldig, ik moest het alleen nog afmaken."

De andere sprinters zullen opgehouden zijn door de val

Dat lukte, maar niet vooraleer een valpartij voor chaos zorgde. "Doull ging tegen het asfalt. Ik wist dat het glad was. Daarom hield ik wat afstand en dat heeft me waarschijnlijk gered. Ik kon aan de barrière door een klein gaatje kruipen. Ik denk dat ik een goede sprint reed, maar de andere sprinters zullen opgehouden zijn door de val. Ik zag enkel een witte trui die kwam opzetten aan mijn linkerkant. Ik ging voluit."

Wat de omstandigheden ook zijn: de ritzege en de leidersplaats zijn voor Hayter. "Het is leuk om te winnen in de Tour of Britain en om opnieuw aan de leiding te staan. Dit gaat zeker bijblijven, want dit was een rit over mijn trainingswegen. Ik woon hier nu ook al een paar jaar. Het is mooi."