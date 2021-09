Renner van Trek-Segafredo zegt op het einde van dit seizoen het wegwielrennen vaarwel en kiest voor gravel racing

De 35-jarige Kiel Reijnen rijdt sinds 2016 voor Trek-Segafredo, maar veel overwinningen wist hij voor de Amerikaanse WorldTour-ploeg niet binnen te halen. Voor zijn periode bij Trek-Segafredo won Reijnen wel onder meer twee ritten in de USA Pro Challenge en het eindklassement van de Ronde van Rwanda.

Volgend seizoen zal Kiel Reijnen niet meer in het wegwielrennen te zien zijn. De Amerikaan zal wel met een fiets bezig blijven, want hij heeft voor een nieuwe uitdaging gekozen. Zo zal hij zich toeleggen op gravel racing. Trek-Segafredo maakte het nieuws woensdag zelf bekend.

