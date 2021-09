Veldrijdster Vas stuit na sterk EK op de weg op Italiaanse, Shari Bossuyt finisht als achtste bij dames beloften

Ei zo na had een veldrijdster het EK op de weg bij de dames beloften gewonnen. Kata Blanka Vas deed volop mee voor de prijzen, maar zag Zanardi nog voor haar over de streep rijden. Goud dus voor Italië en zilver voor Hongarije. Bossuyt, de beste Belgische, stelde het met een ereplaats.

In de eerste veertig kilometer bleven de rensters in het peloton grotendeels samen rijden. Nadien was er een aanvalster die het er in haar eentje er toch op waagde: de Française Marie Le Net. Zij reed een voorsprong biijeen van een twintigtal seconden.

Haar liedje was echter al snel uitgezongen, want de uitdunning was volop aan de gang. De finale werd aangevat met nog een groep van twintig rensters vooraan. Voor België was Shari Bossuyt er nog bij. Veldrijdster Kata Blanka Vas bewees ook een uitstekend wegrenster te zijn. Samen met de Italiaanse Zanardi en de Franse Muzic reed Vas op het juiste moment weg.

SPRINT MET DRIE

Zo lag al vast wie er met een medaille aan de haal ging, maar welke kleur was voor wie? Het werd net geen Europese titel voor Vas, want in de sprint met drie was Zanardi duidelijk de snelste. Het zilver was voor Vas, het brons voor Muzic. Bossuyt finishte op een achtste plaats.