Wielercontracten: contractverlenging bij Alpecin-Fenix, De la Cruz vertrekt bij UAE

Het blijven drukke tijden voor vele renners en hun makelaars. Alpecin-Fenix en Ineos zijn twee ploegen waar er wat beweegt. Alpecin-Fenix heeft besloten om Tobias Bayer aan boord te houden. De la Cruz verandert dan weer van ploeg en verlaat UAE.

Eerst het nieuws van Alpecin-Fenix: de 21-jarige Tobias Bayer heeft bijgetekend tot het einde van 2023. "De ploeg heeft vertrouwen in mij en dat motiveert me enorm. Elke koers is er een uitstekende teamspirit en een winnaarsmentaliteit. Dat past perfect bij mijn manier van koersen", zegt de Oostenrijker.

Bayer is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen als profrenner en heeft dus al voldoende gedaan om Alpecin-Fenix te overtuigen van zijn potentieel. Hij moet het vooral hebben van de iets zwaardere wedstrijden. Bayer werd dit jaar Oostenrijks tijdritkampioen bij de beloften.

Wie wel andere oorden gaat opzoeken, is David de la Cruz, de ervaren klimmer van UAE. De ploeg uit de Emiraten versterkte zich al met heel wat rondetalent en dat betekent dat ook uitgaand verkeer zich opdringt. In een gesprek met RadiogacetaRNE heeft De la Cruz laten verstaan dat hij in 2022 niet meer voor UAE zal koersen.