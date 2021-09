Pogacar werd als favoriet slechts vijfde op EK: "Nationale team is iets speciaals"

Slovenië trok met veel ambities naar het EK wielrennen in het Italiaanse Trento, maar verder dan een vijfde plaats kwamen ze niet.

In de laatste plaatselijke rondes moesten ook de Slovenen passen bij de demonstratie die Remco Evenepoel liet zien.

Pogacar was de laatste Sloveen die kon volgen, hij moest lossen in de voorlaatste ronde. “Daar was het op”, zei Pogacar op de Sloveense televisie. “Ik probeerde nog aan te haken, maar zij hadden een extra versnelling over. Vervolgens kwam ik in een groepje met onder meer Marc Hirschi en Pavel Sivakov terecht, waarin ik bergop tempo maakte.”

Zelfs de derde plek veroveren lukte niet meer. “Ik wilde Benoit Cosnefroy nog terugpakken, maar ik ben best blij met de vijfde plaats. Voor mij is het nationale team echt iets speciaals, ik zal altijd proberen om voor Slovenië uit te komen op de kampioenschappen.”