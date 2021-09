Raakt Niki Terpstra op tijd in vorm voor de laatste klassiekers van het wielerseizoen? Nederlander kampte de voorbije weken met het coronavirus

Niki Terpstra, de Nederlandse renner van Team TotalEnergies, kreeg de voorbije weken te maken met het coronavirus. Toch hoopt hij nog in vorm te geraken voor de laatste wedstrijden van het wielerseizoen. Terpstra liet het nieuws op Twitter weten.

"Helaas heb ik een aantal wedstrijden gemist omdat ik vorige week ziek was door het coronavirus. Nu zit ik weer op de fiets en hopelijk is de conditie snel weer goed, om aan die mooie herfstwedstrijden te beginnen", aldus Terpstra.

Unfortunately I missed some races because I was ill due to the coronavirus last week. Now i’m back on the bike and hopefully soon the condition will be good again, to start those beautiful autumn races.