Vandaag staat GP de Wallonie op het programma: wat kan Intermarché-Wanty-Gobert met onder meer Aimé De Gendt?

Vandaag staat opnieuw een Belgische eendagswedstrijd op het programma, want de GP de Wallonie wordt afgewerkt. Bij Intermarché-Wanty-Gobert is het onder meer uitkijken naar Aimé De Gendt.

Intermarché-Wanty-Gobert is aan een sterk seizoen bezig en deze lijn willen ze doortrekken in de GP de Wallonie. Zo zijn ze deze ochtend met een sterke selectie aan de start van de Belgische eendagswedstrijd verschenen.

Aimé De Gendt is de kopman van de Belgische wielerformatie. Hij werd de voorbije weken onder meer tweede in de Brussels Cycling Classic en derde in de Druivenkoers in Overijse. Daarnaast zijn ook Dries De Pooter, Baptiste Planckaert, Tom Devriendt, Biniam Grmaye, Pieter Vanspeybrouck en Taco van der Hoorn aan de start verschenen.