Wat kan Noorwegen op het WK wielrennen? Alexander Kristoff en revelatie in de Ronde van Spanje zijn van de partij

Noorwegen zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen op het WK wielrennen. Het land beschikt namelijk over heel wat verschillende type renners in haar selectie. De kopman is Alexander Kristoff.

De 34-jarige Alexander Kristoff rijdt minder overwinningen bij elkaar dan vroeger, maar de snelle Noor blijft altijd een renner om in de gaten te houden bij eendasgwedstrijden. Zo zou hij wel eens voor een verrassing kunnen zorgen op het WK. Hij krijgt ook enkele sterke renners mee naar het wereldkampioenschap, want zo is volgens Wielerflits ook Odd Christian Eiking, de revelatie in de Vuelta, van de partij voor Noorwegen. De andere Noren zijn Markus Hoelgaard, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen en Rasmus Tiller. Andreas Leknessund zal de WK-tijdrit voor zijn rekening nemen.