Dubbel feest voor Deceuninck-Quick.Step in Luxemburg: Almeida grijpt de leiding en ploegmaat rijdt beste tijdrit

De tijdrit in de Ronde van Luxemburg werd een dubbele triomf voor Deceuninck-Quick.Step. Almeida heeft zoals verwacht Hirschi onttroond in het klassement en is de nieuwe leider. De Portugees reed evenwel niet de beste tijd, dat deed zijn ploegmaat Cattaneo.

Een tijdrit van ruim 25 kilometer in een rittenkoers als de Ronde van Luxemburg, het is vrij ongezien. Mattia Cattaneo gaf zijn Almeida alvast het goede voorbeeld: een tijd van 30'52" deed de Italiaan in de hot seat belanden. Aan het tussenpunt werd het nog wat duidelijker hoe goed Cattaneo het had gedaan: hij was daar acht seconden sneller dan Almeida. STERK TWEEDE DEEL VAN ALMEIDA De enige die daar dan nog moest passeren, was Hirschi. De Zwitser gaf er 27 seconden toe op Cattaneo en was ook zijn gele trui dan al kwijt aan Almeida. Die laatste pakte overigens nog uit met een sterk tweede deel van de tijdrit. Hij kwam nog tot op minder dan twee seconden van de tijd van Cattaneo aan de aankomst. Een tweede plaats in de tijdrit en de leidersplaats in het klassement dus voor Almeida. Hirschi gaf nog alles, maar moest aan de finish 48 seconden toegeven op ritwinnaar Cattaneo.