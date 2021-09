Tony Martin laat zich uit over reden van vervroegd einde van carrière: "Dat lijkt niemand nog te interesseren"

Hoewel hij nog een lopend contract heeft bij Jumbo-Visma zet Tony Martin na dit seizoen een punt achter zijn profcarrière.

De 36-jarige Tony Martin heeft de beslissing blijkbaar al eventjes geleden genomen. “Ik heb de beslissing genomen na mijn zware val in de Tour”, zei hij na de tijdrit op het WK. “Ik heb gesproken met mijn vrienden, familie en de ploeg. Zij geven mij de kans om mijn carrière te beëindigen zoals ik wil.”

Martin werd zesde in het tijdrijden. “Misschien zit er woensdag nog iets meer in de mixed relay, maar sowieso deed het resultaat er niet echt toe. Het was perfect om afscheid te nemen tussen de fans.”

Martin zegt ook wat hem deze beslissing doet nemen. “De veiligheid van de renners lijkt niemand nog te interesseren. Maar ik ben een vader en dan kijk je daar anders naar. Er is niks veranderd. De standaarden zijn vandaag dezelfde als tien jaar geleden.”