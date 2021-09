VOORBESCHOUWING: Van Vleuten en Van Dijk proberen herhaling van EK te vermijden in WK-tijdrit in Vlaanderen

Een dag na de heren rijden de dames elite hun WK-tijdrit. Van Vleuten en Van Dijk zijn de rensters waar Nederland op rekent, want titelverdedigster Van der Breggen heeft afgezegd wegens een vormdip. Ze zullen wel sterk voor de dag moeten komen om Reusser van de titel te houden.

De vrouwen zullen een afstand van 30,3 kilometer afleggen tussen Knokke-Heist en Brugge. De Argentijnse Yapura vertrekt als eerste om 14u38, Van Vleuten rijdt als laatste van het startpodium om 16u02. Van Vleuten is al jaren één van de tijdritspecialistes in het vrouwenwielrennen, maar een zwaarder parours met enkele hellingen zou haar beter uitkomen. Pakt ze op dit parcours de wereldtitel, dan is het een groots nummer.

Haar landgenote Ellen van Dijk kan dan wel weer haar power uitspelen. In de EK-tijdrit greep Van Dijk met een tweede plaats naast de gouden medaille, maar in de wegrit soleerde ze dan wel heel knap naar de overwinning. De vorm is dus zeker goed genoeg van Van Dijk. Bij de afwezigheid van Van der Breggen zou het fantastisch zijn voor de 34-jarige Van Dijk als ze zich kan opwerpen als de redster van Oranje.

© photonews

De topfavoriete is echter Marlen Reusser, de Zwitserse die sinds juni in topvorm verkeert. Door haar tweede plaats in de Olympische tijdrit trok Reusser reeds als topfavoriete naar het EK en daar maakte ze de verwachtingen volledig waar. De marge die ze daar had sprak voor zich: er is geen reden omeraan te twijfelen dat Reusser dit op het WK nog eens kan herhalen.

Afwachten dus of Nederland het WK-goud aan Zwitserland moet laten of niet. Op het WK tijdrijden was Nederland de voorbije jaren wel al een tikkeltje minder dominant dan in andere wedstrijden. Er waren ook al bijvoorbeeld de Amerikaanse triomfen van Deben in 2016 en Dygert in 2019. Neben en Thomas verdedigen de Stars en Stripes in 2021, voorts kan de concurrentie ook uit Duitsland komen met Brennauer en Klein.

© photonews

En wat kan België? Julie Van De Velde zou wel eens op de top tien kunnen mikken, want het vlakke parcours moet haar ook goed liggen. Sara Van de Vel eindigde negende in de EK-tijdrit, een opsteker voor de voormalig triatlete. In Vlaanderen is het nog een tijdrit van acht kilometer langer, uitkijken wie het best kan indelen over die afstand.

ONZE STERREN VOOR HET WK TIJDRIJDEN BIJ DE VROUWEN ELITE:

**** Marlen Reusser

*** Ellen van Dijk - Annemiek van Vleuten

** Lisa Brennauer - Lisa Klein

* Anna Kiesenhofer - Leah Thomas