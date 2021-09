Alpecin-Fenix rekent in Textielprijs Vichte onder meer op Floris De Tier en Laurens De Vreese

Niet alleen de GP Denain staat vandaag op het programma, want naast het WK wordt er ook in ons eigen land nog een andere wedstrijd afgewerkt. De Textielprijs Vichte wordt namelijk gereden vandaag.

Ons land is uiteraard in de ban van het WK wielrennen, maar ook de Textielprijs Vichte wordt vandaag in ons land afgewerkt. Deze ochtend maakte Alpecin-Fenix bekend welke renners voor de ploeg aan de start zullen staan.

Zo zijn Floris De Tier, Laurens De Vreese en Otto Vergaerde de meest bekende namen bij de Belgische wielerformatie. De andere namen in de selectie van Alpecin-Fenix zijn Simon Dehairs en Lionel Taminiaux.