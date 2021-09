Christoph Roodhooft over deelname Mathieu van der Poel aan WK-wegrit: "Een WK-parcours die binnen je mogelijkheden ligt, mag je niet laten schieten"

Maandag werd het nieuws bekendgemaakt dat de Nederlander Mathieu van der Poel toch zal deelnemen aan de WK-wegrit. Zo kwam er ineens een favoriet bij voor de regenboogtrui, want met van der Poel moet je altijd rekening houden.

Volgens Christoph Roodhooft, ploegleider van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, had de Nederlander de WK-wegrit sowieso niet mogen laten schieten. Roodhooft heeft in Vive le Vélo namelijk uitgelegd dat het na deze editie weer even kan duren voor er een WK komt dat binnen de mogelijkheden van van der Poel ligt.

"Als er een WK-parcous is die binnen je mogelijkheden ligt, mag je die niet laten schieten. Zelfs niet als je niet helemaal in vorm bent. Dit is een zeer mooi parcours en het kan ook even duren voor er opnieuw zo'n kans komt", legde Roodhooft uit.