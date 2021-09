Patrick Lefevere twijfelt niet: "Remco Evenepoel kan het WK winnen, of een andere renner van Deceuninck-QuickStep"

Op het WK moet het belang van het land komen bovendrijven, maar voor Patrick Lefevere kan één van de renners van Deceuninck-QuickStep het WK zeker winnen. Of dat nu een Belg is of niet.

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de favorietenrol voor het WK op de weg van komende zondag. Al wordt er voor een land gereden, toch blijven ook de belangen van de ploeg gelden. Dat is voor Patrick Lefevere en Deceuninck-QuickStep zeker niet anders. Hij ziet ook een scenario waarin Remco Evenepoel het WK kan winnen. “Ik ben geen bondscoach, maar ik denk dat er een paar Belgen mee moeten gaan in de ontsnapping”, zegt Lefevere aan HLN. De Belgen kunnen geen hele dag op kop rijden. Als Evenepoel in een ontsnapping meegaat, dan moet er achterin niet gewerkt worden door de Belgische renners, maar wel door andere landen. “En als ze er bijna bij zijn - laat ons zeggen op een minuutje - rijdt Remco de concurrentie er af en dan moeten ze het gat maar toerijden." Al is zijn grote favoriet toch nog iemand anders. Volgens Lefevere maakt de Fransman Florian Sénéchal een grote kans om het WK te winnen.