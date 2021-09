UCI komt met mixed relay in het veldrijden opzetten

De Internationale Wielerunie UCI liet woensdag weten dat er een mixed relay komt op het WK veldrijden.

Het mixed relay op het WK vanmiddag was best een mooi kijkstuk en dat moeten ze bij de UCI ook vinden.

Tijdens het volgende WK veldrijden op 29 en 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville zal een gemengde aflossing plaatsvinden.

Hoe het precies in elkaar zal zitten is nog niet duidelijk. Na deze eerste poging wordt gekeken in welke vorm het verder zal ontwikkelen.