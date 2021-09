Mathieu van der Poel dan toch niet door een hernia weggehouden van WK en is dus kandidaat-wereldkampioen

Hij gaat er wel degelijk bij zijn op het WK, Mathieu van der Poel. Geen hernia die hem weg van het WK kan houden. Wekenlang hing er twijfel rond de deelname van Van der Poel aan het WK en Parijs-Roubaix, maar Van der Poel komt dan toch aan de start. Dan weet je: dat is om te winnen.

Zijn vader Adrie Van der Poel schetste in interviews duidelijk dat het voor zijn zoon geen zin had om mee te doen als hij toch tekort zou komen. De deelname van Mathieu van der Poel alleen al betekent dat zijn rugproblemen in die mate onder controle zijn dat hij in aanmerking komt om de wereldtitel te pakken.

Nadat hij na zijn val op de Olympische Spelen een hoogtestage vroegtijdig moest afbreken en lang niet naar behoren kon trainen, verkleinden de kansen van Van der Poel om aan de start van het WK te komen. Een behandeling sloeg uiteindelijk dan toch aan, de training kon hervat worden en Van der Poel maakte na meer dan twee maand zonder koers zijn terugkeer op de weg.

HERNIA VAN DER POEL NIET (LANGER) GROOTSTE PROBLEEM

Dat deed hij op zijn Van der Poels: door onmiddellijk te winnen. De Antwerp Port Epic, een koers over onverharde wegen die verre van ideaal is voor een pijnlijke rug, kwam op het palmares van Van der Poel. Het was daar dan wel niet het sterkste deelnemersveld, het is wel al een indicatie. Van der Poel zal niet naar een hernia moeten wijzen als het zondag misgaat.

© photonews

Er volgde nog een toptienplek in de Primus Classic. Daags nadien reed de Nederlander de Gooikse Pijl: die dubbel heeft hij goed kunnen verwerken. Bijgevolg begint Oranje met hem als kopman. Niet de hernia van Van der Poel, niet welke rugproblemen dan ook, maar het wedstrijdritme (of gebrek daaraan) kan zich laten voelen. Een supertalent als Van der Poel moet dat kunnen opvangen in een koers die dicht aansluit bij zijn kwaliteiten.

MAKKELIJK OVER HET HOOFD TE ZIEN

Christophe Roodhooft reageerde onlangs nog op insinuaties alsof Van der Poel zijn rugklachten zou veinzen om onder de radar te kunnen blijven. Uiteraard is dat nonsens en zal Van der Poel wel de nodige last hebben. Maar hij kan er wel zijn voordeel mee doen. Een renner die de laatste maanden nauwelijks koerst is makkelijk over het hoofd te zien, zeker als de topfavoriet zijn hoogvorm bewijst met 4 ritzeges en een eindzege.

© photonews

Zijn concurrenten zullen in hun achterhoofd ergens wel rekening houden met Van der Poel. Maar vraag tien mensen wie de mannen zijn om in het oog te houden, zullen er negen antwoorden: Van Aert en Colbrelli. Plaats Van der Poel er maar bij. Een renner met zulke straffe stoten op zijn cv mag je op het terrein dat de WK-gangers wacht tussen Antwerpen en Leuven nooit onderschatten.

Zondag staat hij dus toch aan de start van het WK wielrennen 2021. WK-goud voor Van der Poel in ons land? Het kan.