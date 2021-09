Gaan Mathieu van der Poel en Wout van Aert komend weekend samenwerken? "In het verleden hadden we elkaar al nodig"

Wout van Aert is de grote favoriet om zondag de nieuwe wereldkampioen te worden, maar er zijn kapers op kust. Eén van die renners die we nog in de gaten zullen moeten houden, is Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel is al jaren misschien wel de grootste concurrent van Wout van Aert, maar deze zondag gaan beide renners elkaar misschien wel nodig hebben. "We hebben in het verleden al laten zien dat we elkaar nodig hadden", vertelde van der Poel bij Sporza. Toch kijkt de Nederlander vooral naar van Aert. "Hij is de grootste kanshebber op de overwinning, want dat heeft hij de voorbije weken bewezen. Ik mag niet naar één man kijken, maar ik ga wel verstandiger met mijn krachten moeten omgaan." Van der Poel zou het niet erg vinden om met van Aert naar de streep te gaan. "Hoe lastiger de koers is, hoe beter mijn sprint zal zijn. Het is echter wel een risico om met Wout naar de streep te rijden, want hij is nog meer een pure sprinter", aldus van der Poel.