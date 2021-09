📷 🎥 Antwerpen en Leuven de WK-steden in de schijnwerpers: de taferelen aan de start, in de fanzones en meer!

Doorheen heel Vlaanderen is het WK een feest. Het zijn wel vooral de steden Antwerpen en Leuven die de aandacht naar zich toe trokken, waar respectievelijk de start en de aankomst van het WK op de weg plaatsvindt. Het WK kan op enorme belangstelling rekenen, zoveel is duidelijk.

Reeds voor 8u30 's ochtends waren wielerfans al afgezakt naar de fanzone aan de Groenplaats in Antwerpen (foto boven), waar de ploegenpresentatie plaatsvond. Vervolgens liep de Grote Markt vol voor de start van de wedstrijd. Eens die gegeven was, was het voor vele mensen zaak om snel een scherm te vinden om het WK verder te kunnen volgen.

Ook in aankomstplaats Leuven uiteraard een massa volk. Onder andere aan de fanzone aan het Ladeuzeplein. Aan de overkant is er de expo zone, waar ook de WK-bus van het wielermuseum Koers bezocht kan worden. En simpelweg in het geheel langs de kant van het parcours. Wanneer de Belgen in de koers de kop nemen, gaan de decibels uiteraard omhoog.

Ook buitenlanders zijn uiteraard naar Leuven afgezakt. Sommigen van hen lopen er wel heel kleurrijk bij. Bij de Vlaamse jeugd echter zeker evenveel belangstelling voor het WK wielrennen. Uiteraard draait het finaal allemaal om de uitslag. De Geldenaaksevest, waar de aankomst is, ligt alvast te wachten op een wereldtitel voor Wout van Aert of een andere toprenner.