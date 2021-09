HERBELEEF HET WK: Alaphilippe voor tweede jaar op rij de beste op WK, Stuyven valt net naast het podium

Wat een WK is het geworden in Vlaanderen, herbeleef het hier nog een keer. Julian Alaphilippe was voor het tweede WK op rij de beste: niemand had een antwoord op zijn snedige aanvallen. Stuyven streed nog wel tot op de finish voor een medaille, maar viel net naast het podium.

FINISH: Alaphilippe is opnieuw de wereldkampioen! Op de Sint-Antoniusberg knalde hij weg van de rest en ze zagen hem niet meer terug. De titelverdediger triomfeert in Vlaanderen. En haalt Belgiƫ een medaille... Neen! Stuyven is vierde, hoe ondankbaar. Van Baarle spurt naar zilver, het brons is voor Valgren.

NOG 3 KM: Nog drie kilometer voor Julian Alaphilippe. Hij gaat nog een jaar langer de regenboogtrui dragen. Wat een prestatie van de Fransman.

NOG 6 KM: Stuyven haalt alles uit de kast om een aanval van Valgren te beantwoorden en slaagt in zijn opzet. Met zijn spurt moet de man van Leuven Belgiƫ toch nog aan eremetaal kunnen helpen.

NOG 7 KM: De bonus van Alaphilippe groeit richting de halve minuut. Hij is opnieuw de beste op het WK, net als vorig jaar in Imola. Stuyven kan Belgiƫ wel nog altijd een medaille bezorgen. Van Aert gaat dat niet doen, die rijdt al bijna een minuut achter de leider in de race.

NOG 10 KM: Ze zitten vooraan allemaal stuk, maar Alaphilippe net ietsje minder dan de rest. Hij bouwt zijn voorsprong nog lichtjes uit. Voor Van Aert lijkt het een WK zonder medaille te worden.

NOG 15 KM: Van Aert volgt nu al op een halve minuut van Alaphilippe, dit wordt moeilijk voor de Belgische kopman! Stuyven is momenteel de eerste Belg in koers, hij volgt met Van Baarle, Powless en Valgren op 13 seconden van de leider.

NOG 20 KM: Dit is een belangrijk moment. Alaphilippe heeft bij zijn derde demarrage toch een tiental seconden bijeen gereden. Wat kunnen Van Aert, Van der Poel & co?

NOG 22 KM: De anderen komen weer dichter, dat is eigen aan dit parcours. Maar Alaphilippe blijft de rest wel onder druk zetten.

NOG 23 KM: Alaphilippe met een volgende cartouche en wat een panache gaat daar weer vanuit! De regerende wereldkampioen neemt opnieuw afstand, kunnen ze hem nog terughalen?

NOG 26 KM: Daar heb je het. Het werk van Evenepoel is gedaan. Dikke chapeau.

NOG 30 KM: De voorsprong is nu al twee minuten. Evenepoel moet nu toch stilaan aan het einde van zijn latijn zitten. Straks is het aan Stuyven om Van Aert in de perfecte uitgangspositie te houden.

NOG 35 KM: Het verschil met het peloton is meer dan een minuut, dat lijkt een onverbrugbare kloof. Wegrijden met een groep en de drie beste Belgen die daarbij zitten: het kan voorlopig niet beter lopen. Maar er zijn nog genoeg sterke concurrenten vooraan die snel zijn aan de meet.

NOG 40 KM: Evenepoel blijft maar doorstomen in de kopgroep, die kent ook echt een superdag en speelt zijn rol perfect. Voor de goede orde: ook Van der Poel is mee. Naast Van Aert, Alaphilippe en Colbrelli zitten voorts ook nog Stuyven, Sénéchal, Madouas, Nizzolo, Bagioli, Van Baarle, Valgren, Stybar, Mohoric, Powless, Pidcock en Hoelgaard in de goede vlucht.

NOG 45 KM: Door de samenwerking achter het duo Alaphilippe-Colbrelli loopt het weer samen en krijgen we een kopgroep van 17 leiders. Maar dit was wel een statement van Alaphilippe.

NOG 49 KM: Alaphilippe pakt uit met een verwoestende demarrage. Enkel Colbrelli kan hem volgen, hoe sterk is die? Van Aert moet nu achtervolgen.

NOG 50 KM: Door het beukwerk van Evenepoel lijkt een beslissend moment in de wedstrijd aangebroken.

NOG 55 KM: Het kan nu echt beginnen, met heel wat kopmannen vooraan vertegenwoordig in de koers. Van wie komt de volgende move?

DE EERSTE 213 KILOMETER

Wat een WK is het al geweest! De eerste tweehonderd kilometer waren zinderend. Evenepoel ging mee in de aanval met een groep en zette zo de Italianen al ferm aan het werk. Die moesten in de achtervolging Trentin en Ballerini opsouperen. Van der Poel rijdt veel achteraan. Dat kan een veeg teken zijn, maar met hem weet je natuurlijk nooit.

Een eerste offensief werd tenietgedaan, maar Evenepoel zat nog niet door zijn beste krachten heen. Hij ging opnieuw in de aanval en kreeg deze keer tien metgezellen mee. Ze luisterden naar de namen Madouas, Tratnik, Bagioli, Van Baarle, Würtz Schmidt, Garcia Cortina, Stannard, Politt, Tiller en Powless.

Overigens mogen we door tal van grote namen al een streep trekken. Met bijvoorbeeld Pedersen, Ewan en Hirschi moeten we geen rekening meer houden. Wie overleeft er wel op dit slopende parcours? Alaphilippe voerde net de forsing op de Bekestraat, maar ook Van Aert en Stuyven maakten daar een prima indruk. De groep Van Aert knalde het gat op de groep Evenepoel dicht en zo kregen we vijftien leiders.