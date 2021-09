Remco Evenepoel lijkt zenuwen wel de baas te kunnen: "Dit is mijn tweede WK, geen reden tot nerveus zijn"

Om een WK tot een goed einde te brengen, moet je de zenuwen de baas kunnen. Remco Evenepoel is zeker één van de renner die met deze uitdaging te maken krijgt, want er was wel wat te doen rond zijn persoon en zijn rol in de selectie.

Evenepoel reed deze ochtend door de mixed zone in Antwerpen zonder interviews te geven. Toch een teken van stress? Of kwam dat door andere verplichtingen? Tijdens de presentatie toverde hij alleszins een mooie glimlach op zijn gezicht. En op het persmoment van Belgian Cycling had hij ook al vooruitgeblikt en de eventuele zenuwen die dat met zich meebrengt.

"Ik heb niet meer zenuwen dan anders. Ik ben behoorlijk ontspannen. Het is toch ook al mijn tweede WK. Bij mijn eerste WK moest ik nog ontdekken wat het juist ging zijn. Er is geen reden tot nerveus zijn", stelde Evenepoel toen. "Het is leuk om dit mee te maken, want een WK in eigen land is niet iets dat elk jaar voorkomt."

VORM GERUSTSTELLEND

De goede vorm van Evenepoel is ook grotendeels geruststellend. "Door mijn recente prestaties ben ik zelfs meer relaxed aan de start van wedstrijden gekomen. Ik heb gemerkt dat je dat ook gemakkelijker op de pedalen kunt trappen."

Bovendien is het niet zo dat de druk alleen op de schouders van Evenepoel komt te liggen. "We moeten zien dat Wout er op het einde nog bij is. Er is maar één mogelijkheid om ons doel te bereiken en dat is om het allemaal samen te doen."