Van Aert bekent eerlijk dat hij niet goed genoeg was: "Medaille voor Stuyven was mooi geweest, daar baal ik wel van"

De topfavoriet heeft het niet gehaald, zoals wel vaker. Wout van Aert was verdienstelijk tijdens het WK. Dat volstond niet om in aanmerking te komen voor een medaille. Daar pakte ook Jasper Stuyven net naast. Voor Stuyven vond Van Aert het nog het ergste.

"Ik was niet slecht, maar ook niet goed. Ik ga niet af, het was wel een tikkeltje te weinig. Het was niet goed genoeg." Nadat de kopgroep van zeventien man vertrok, was een eerste belangrijk moment de aanval van Alaphilippe en Colbrelli. Van Aert paste daar al. "Dat was van niet meer kunnen. Dat waren zeker de gasten waar ik zelf op wou reageren."

Een veeg teken dan dat Van Aert op dat moment niet mee was. "Dat was misschien een teken aan de wand, maar dat was ook het zwaarste dat we hadden gehad. Op zich kon ik die situatie snel rechtzetten. We hebben het geprobeerd af te ronden in Leuven, Alaphilippe was echter sterker dan al de rest."

De Belgen moesten al vroeg in de koers aan de bak. "Ik had niet gedacht dat we zo vroeg al onder druk gezet gingen worden. Onder die druk heeft niemand begeven. Als we op kop reden, maakten we het de rest ook moeilijk. We hebben de tactiek uitgevoerd die we wilden uitvoeren."

Kort voor de Sint-Antoniusberg plaatste Alaphilippe nog maar eens een aanval. "Op dat moment heerste nog altijd het idee dat we voor mij gingen rijden. Dan heb ik tegen Jasper Stuyven gezegd: schuif maar mee als je kunt, ik denk niet dat ik het ga kunnen afronden. Da's misschien wat ik sneller had moeten aangeven. Ik had het na de Smeysberg al kunnen zeggen. De situatie was daar wel nog altijd goed voor ons."

Een extra domper is dat ook Stuyven naast het podium belandde. "Een medaille was een mooie troostprijs geweest en zeker voor Jasper zelf was het mooi geweest. Dat het niet lukte om die binnen te halen, daar baal ik wel van."