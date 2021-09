🎥 Organisatie Parijs-Roubaix toont parcours voor zondag: 30 sectoren en 55 kilometer op kasseien

De organisatie van Parijs-Roubaix heeft het parcours in detail voorgesteld op dinsdag. Zo zullen de mannen 30 sectoren te verwerken krijgen, wat in totaal voor 55 kilometers aan kasseien zal zorgen. Het belooft dus een spectaculaire 118e editie van de Franse klassieker te worden.

😈 30 sectors, 55 cobbled km. Here is the detailed route of #ParisRoubaix 2021 and the grading of each cobbled sector on the 118th edition!



😈 30 secteurs, 55 km pavés. Voici le parcours détaillé de #ParisRoubaix 2021 et la note des secteurs pavés de cette 118ème édition ! pic.twitter.com/qZE2tpDafL