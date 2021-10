Milan Menten gaat resoluut voor de leiderstrui in Ronde van Kroatië

Donderdag pakte Milan Menten zijn eerste profzege. Hij nam ook de leiderstrui in handen en wil die nu absoluut verdedigen.

Bingoal Pauwels Sauces WB leverde fantastisch ploegwerk in de derde etappe van de Ronde van Kroatië. Milan Menten maakte het ook perfect af.

“We hebben de finale perfect gecontroleerd”, vertelt Menten op de website van Bingoal. “Toen we de top bereikten, had ik nog vier ploegmaten aan mijn zijde. Ze beschermden me perfect tot twee kilometer van de finish.”

Daarin hield hij Jumbo-Visma af. "Ik ging op zoek naar het juiste wiel. Dat lukte een paar keer, onder meer dat van Mick van Dijke. Ik plaatste mijn versnelling op 150 meter, in de bocht naar de finish. Dan versnelde ik nog een keer op 75 meter en ik pak de zege. Ik ben erg blij dat ik hier mijn eerste professionele overwinning heb behaald.”

In de stand heeft Menten nu drie seconden voorsprong op Anders Skaarseth. "Ik dank deze trui ook aan de tussensprinten, waar ik wat bonificatie nam. Ik ga er alles aan doen om die trui te verdedigen. Vrijdag volgt een etappe die me moet liggen, want er is nog een heuveltje op het einde dat bij mijn puncherskwaliteiten past. Daarna zullen we zien. De rit van zaterdag kent halfweg koers een stevige beklimming, dus dat wordt moeilijk om die dag te overleven. Maar ik voel me goed en heb de steun van mijn ploeg. Ik ga er voor knokken, zondag is dan weer voor de sprinters. Deze zege pakken ze me alvast niet meer af."