Na valpartijen bij vrouwen dreigt het nog erger te worden: kasseistroken Parijs-Roubaix vormen nu al een modderpoel

Wat een editie van Parijs-Roubaix gaat dit worden?! Modderduivels alom, dit is uw kans! Valpartijen horen er nu eenmaal bij in Parijs-Roubaix, maar dit jaar zouden die er wel eens massaal kunnen zijn. Om in deze omstandigheden recht te blijven, moet je al een kei zijn.

De profrenners bij de mannen die naar de vrouwenkoers gekeken hebben, zullen zich al de ogen hebben uitgewreven. Op de meest modderige kasseistroken kwam de ene renster na de andere ten val, zonder dat ze daar veel aan konden doen. Sommigen van hen hebben misschien niet behendigheid iets minder onder de knie, maar het beloofde toch al voor de mannenkoers. Reeds de hele week is er al gespeculeerd over een Parijs-Roubaix in de regen en het eventuele spektakel dat dat met zich mee kan brengen. Het zijn natuurlijk ook de weersomstandigheden voorafgaand aan de koers die ertoe doen. Een blik op het parcours van Parijs-Roubaix leert dat sommige kasseistroken er reeds bij liggen als één grote modderpoel. In het bijzonder op Mons-en-Pévèle is dit het geval. 🌧 Rainy morning in Compiègne!



🌧 Matin pluvieux à Compiègne !#ParisRoubaix pic.twitter.com/k0t6lrMqE7 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) October 3, 2021 Op sommige plekken lijkt het meer een heroïsche veldrit te gaan worden dan een wegwedstrijd. Van Aert en Van der Poel weten wel hoe ze door slijk moeten rijden en kunnen dat straks nog eens demonstreren. En dan moet je weten dat er inderdaad nog regen voorspeld is. De uitdaging van hun leven voor de renners, spektakel gegarandeerd voor de toeschouwers: dit moet een Parijs-Roubaix voor de geschiedenis worden.