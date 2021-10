Volgens Wout van Aert is discussie met Evenepoel nog niet helemaal opgelost: "Remco moet nog stappen zetten op vlak van communicatie"

Na Extra Time Koers kwam het tot een discussie tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel. De laatstgenoemde renner trok in het programma de tactiek van de ploeg in twijfel na de WK-wegrit.

Wout van Aert was daar niet mee gediend, maar volgens Evenepoel was het probleem tussen beide renners ondertussen opgelost. Volgens Wout van Aert is het echter niet het geval. Hij vertelde het in De Tribune op Radio 1.

"Het had onderling besproken moeten worden. Het is vreemd dat Evenepoel eerst zegt dat hij de tactiek begrijpt, maar op televisie gaat zeggen dat het onduidelijk was en voor zichzelf wilde rijden", aldus van Aert.

Volgens van Aert heeft Evenepoel het plan ook niet helemaal gevolgd op het WK. "Hij moest zo vroeg niet aanvallen, maar wel iemand als Campenaerts. Door zo vroeg aan te vallen heeft Evenepoel zijn eigen kansen weggegooid", legde de renner van Jumbo-Visma uit in De Tribune en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Tenslotte vindt van Aert dat er op vlak van communicatie nog dingen beter kunnen bij Evenepoel. "Remco moet nog stappen zetten op vlak van communicatie. We gaan nog perfect kunnen samenwerken in de toekomst, maar zo'n dingen moeten we onderling bespreken", besloot van Aert.