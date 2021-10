Almeida toont karakter in duel met Pogačar en schrijft geschiedenis bij de Wolfpack: "Had graag Roglič kunnen volgen"

Almeida heeft laten zien dat hij uit het goede hout gesneden is en met kanjers als Pogačar en Roglič de strijd kan aangaan. Met Roglič meegaan was iets te hoog gegrepen in Milaan-Turijn. Almeida bleef wel Pogačar voor en eindigde zo op het podium.

Dat is een historische verwezenlijking: Almeida is de eerste Portugees ooit op het podium van Milaan-Turijn. Deceuninck-Quick.Step is bezig aan de laatste wedstrijden met hem in het team. "De ploeg reed een heel goede koers. We zaten vooraan op het juiste moment en gaven alles."

UITERST MOEILIJKE SLOTBEKLIMMING

Zoals zo vaak waren het ook de mannen van de Wolfpack die de koers hard maakten. "Eens we het deden scheuren in het peloton, reden we vol gas en probeerden we het heel moeilijk te maken voor de anderen." Vervolgens kwam het aan op die laatste klim. "De slotbeklimming was extreem moeilijk."

"Ik had heel graag Roglič kunnen volgen en gestreden voor de overwinning, maar het was niet mogelijk", aldus een eerlijke Almeida. Ook Pogačar liet Almeida even achter, maar de renner van Deceuninck-Quick.Step kwam nog sterk terug. "Als derde eindigen is een goed resultaat en het is een belangrijke boost voor de Ronde van Lombardije. We zijn gemotiveerd om het seizoen af te sluiten op een positieve noot."