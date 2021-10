Renners van Jumbo-Visma in toekomst bijgestaan door Marc Reef: "Team dat overal voor winst mee kan strijden"

Jumbo-Visma kan zijn team versterken met een gekende naam uit de wielersport. Marc Reef gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als coach bij de ploeg van Wout van Aert. Reef werkte ruim tien jaar lang samen met DSM, maar ruilt die ploeg in 2022 dus voor Jumbo-Visma.

"Ik wil me blijven ontwikkelen als coach en na tien jaar in mijn huidige functie denk ik dat een nieuwe omgeving daaraan kan bijdragen", verklaart Reef zijn beslissing. "Na een aantal intensieve gesprekken ben ik ervan overtuigd dat ik bij Team Jumbo-Visma in een dergelijke omgeving terecht kom."

TIJD VOOR VOLGENDE STAP

Al koestert Reef zeker geen rancune tegenover de ploeg die hij gaat verlaten. "Ik wil Team DSM bedanken voor het vertrouwen en de kans die ik heb gekregen om daar te starten als coach. In die periode, met vele hoogtepunten, heb ik heel veel geleerd en dat neem ik mee richting de toekomst. Nu is echter de tijd gekomen om volgende stappen te maken."

Bij Jumbo-Visma komt de 35-jarige wielercoach enkele bekende gezichten tegen. "Met een aantal renners en stafleden heb ik in het verleden al samengewerkt. Ik kijk ernaar uit om weer met hen, maar zeker ook met de rest van de ploeg, intensief aan de slag te gaan en het beste bij iedereen naar boven te halen. Er staat een team dat eigenlijk overal waar we starten voor de winst mee kan strijden."