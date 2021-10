Even zorgen om trillende Jan-Willem Van Schip na het veroveren van Europese titel in de ploegkoers

Het deed wel héél veel met Jan-Willem Van Schip, het behalen van zijn meest recente Europese titel in het baanwielrennen. Samen met zijn landgenoot Havik won hij overtuigend de ploegkoers op het EK. Na de race ging het echter even niet goed met Van Schip.

Vlak voor de podiumceremonie gaf Van Schip een nogal wankele indruk. De trillende Van Schip zat minutenlang in een stoel in een bizarre toestand. Een man hield hem bij de arm tot aan het begin van die podiumceremonie. Twee andere personen stonden klaar om ook bijstand te verlenen.

GEHOLPEN BIJ VERLATEN PODIUM

Tijdens het weerklinken van het Nederlandse volkslied leefde Van Schip wel op en straalde hij, zichtbaar gelukkig met de overwinning. Al was hij toch nog niet helemaal de oude: hij werd geholpen bij het verlaten van het podium. Nadien kwamen er geen berichten meer dat er iets mis zou zijn met hem.

Gelukkig lijkt het dus allemaal wel goed te komen, maar de wielerwereld maakte zich toch even zorgen. Mogelijk had Van Schip last van een appelflauwte.