Eddy Merckx schept duidelijkheid: "Ik ben een grote fan van Remco Evenepoel - laat dat duidelijk zijn"

Worden de plooien weer gladgestreken tussen Eddy Merckx en Remco Evenepoel? Eddy Merckx is alleszins nog eens ingegaan op wat hij nu juist bedoelde met zijn uitspraken over Evenepoel. Dat deed 'De Kannibaal' in een dubbelinterview waarin ook zijn goede vriend Paul Van Himst aan het woord kwam.

Het gesprek begon met enkele complimenten voor Evenepoel. "Remco kan koersen. Er zit een serieuze 'moteur' in dat lijf. Gezien de omstandigheden heeft Remco een prima jaar gekend", analyseert Merckx in HLN. "Niet vergeten dat hij zwaar gevallen is - het had anders kunnen lopen."

Maar goed: even terug naar het veelbesproken WK. Merckx vond de tactiek maar niets. "Het begon al bij die selectie. Wout is je enige kopman, maar hij krijgt geen ploegmaat zoals Van Hooydonck in steun. Dat slaat nergens op. En al die renners van Quick.Step, was dat nodig? Ik vond van niet. Maar de grootste fout was Remco. Als je hem meeneemt, is dat niet als knecht. Dat was in feite mijn boodschap."

OPVLIEGEND KARAKTER

Evenepoel reageerde daarop fel, want het was volgens hem niet de eerste keer dat Merckx hem bekritiseerde. Hoe kijkt Paul Van Himst, voetballeggende maar ook koersliefhebber, daar naar? "Hij zegt 'dingens' die ik niet zou zeggen. Maar hij doet anderszijds ook 'dinges' die niet iedereen doet", aldus Van Himst over Evenepoel. En diens koerswijze? "Remco is voor mij een beetje te opvliegend, Eddy."

"Dat is nu eenmaal zijn karakter, Paul", repliceert Merckx. "Hij is jong, hij zal wel kalmeren." Had hij wereldkampioen kunnen worden? "Remco had tenminste vrijheid moeten krijgen tot de laatste dertig kilometer. Dan had hij ofwel Wout kunnen helpen, ofwel zijn eigen kans gaan. Nu zat hij aar te sleuren op 180 kilometer van de meet."

NIKS AAN DE HAND

Hebben Merckx en Evenepoel ondertussen al contact gehad om die hele heisa achter hen te laten? "Neen, maar dat hoeft ook niet. Wat mij betreft is er niks aan de hand. Ik ben een grote fan van Remco - laat dat duidelijk zijn."