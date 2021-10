Marianne Vos is de sterkste in Iowa, wereldkampioene Brand eindigt net naast het podium

Marianne Vos is goed begonnen aan het veldritseizoen. Na haar zege in Waterloo vorige week, heeft ze nu ook kunnen winnen in Iowa. De Nederlandse haalde het voor Betsema en Vas.

In Waterloo werd het een duidelijke overwinning voor Vos, in Fayetteville haalde Brand het na een mooi duel met Vos, maar vandaag in Iowa was Vos wel opnieuw de sterkste. Ze haalde het met 10 seconden voorsprong op haar landgenote Betsema. Vas werd derde op iets meer dan een halve minuut van Vos. Wereldkampioene Brand eindigde dan weer op de vierde plaats. Sanne Cant kende een moeilijke cross, want onze landgenote moest tevreden zijn met de veertiende plaats.