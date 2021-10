Spaanse renner van Astana-Premier Tech is de sterkste in de Veneto Classic

Vandaag stond de allereerste editie van de Veneto Classic op het programma. In deze eendagswedstrijd toonde Samuele Battistella zich de sterkste. Hij haalde het voor Marc Hirschi en Jhonatan Restrepo.

Straffe prestatie van Samuele Battistella in de allereerste editie van de Veneto Classic. De Italiaan bleef als enige over van een groepje dat op 40 kilometer van de meet was weggereden en hij kwam ook solo als eerste over de streep.

Vijf seconden na Battistella kwam een klein groepje binnen en daarin werd voor de tweede plaats geknokt. Deze tweede plaats was uiteindelijk voor de Zwitser Marc Hirschi. De Colombiaan Jhonatan Restrepo eindigde op de derde plaats.