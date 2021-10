Marianne Vos last rustpauze in na overwinning in Iowa: "Nu opbouwen naar deel twee van het veldritseizoen"

Marianne Vos heeft zich zondag opnieuw kunnen tonen in de Verenigde Staten. De Nederlandse renster haalde het in de cross van Iowa namelijk voor haar landgenote Betsema en Vas.

De concurrenten van Marianne Vos zullen nu wel blij zijn, want de Nederlandse renster van Jumbo-Visma houdt het even voor bekeken in het veld. Ze gaat namelijk een rustpauze inlassen, aangezien haar seizoen al zeer lang bezig is.

De reactie van Marianne Vos staat bij Wielerflits te lezen. "Geen nood, ik kom zeker terug. Ik ga een rustpauze inlassen en daarna is het opbouwen naar deel twee van het veldritseizoen. Ik ben zeer blij met de resultaten hier in de Verenigde Staten", aldus Marianne Vos.