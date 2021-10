Ineos terug naar de tekentafel: "We nemen het op tegen misschien één van de grootste groteronderenners ooit"

Het is al van 2019 geleden dat Ineos de Tourwinnaar leverde. Sindsdien stond dé groteronderenner bij uitstek op in de persoon van Tadej Pogačar. Ze beseffen bij Ineos hoe moeilijk het is om hem te kloppen, maar wagen volgend jaar wel een nieuwe poging.

Rod Ellingworth, de Director of Racing bij Ineos, noemt dit seizoen één van de beste seizoenen ooit van de Britse ploeg, op basis van het aantal overwinningen en de manier waarop die verwezenlijkt werden. In de Tour de France daarentegen kwamen ze niet eens in de buurt van de eindzege.

"We nemen het op tegen misschien één van de grootste groteronderenners ooit met Pogačar", looft Ellingworth de tweevoudige Tourwinnaar in een gesprek met Cyclingnews. "We gaan er niet licht over. Het is niet alsof we erdoor heen kunnen walsen zonder dat er een idee achter zit. Zoals de meeste teams gaan we terug naar de tekentafel en bekijken we hoe we het kunnen aanpakken."

MOOIE UITDAGING

Ellingworth geeft zich alleszins op voorhand niet gewonnen. "We gaan er voor strijden volgend jaar, zoveel is zeker. Het is een grote, maar een mooie uitdaging. UAE en Jumbo-Visma doen het uitstekend. We zijn al begonnen met te bekijken hoe we deze wedstrijden kunnen winnen."