Tourritwinnaar uit 2020 wil het plezier weer vinden na mentale problemen: "Alles moet perfect zijn op de weg"

In de Tour van 2020 was hij ritwinnaar boven op Villard-de-Lans: na een fraaie solo, met een kleine anderhalve minuut voorsprong op Carapaz, mocht Lennard Kämna het zegegebaar maken. Na dit hoogtepunt kreeg de Duitser het een pak moeilijker.

Dit jaar reed hij twee rittenkoersen: de Ronde van Catalonië in maart en de Ronde van de Algarve in mei. Nadien koerste hij niet meer op de weg. "Op de weg wordt altijd gefocust op resultaten, alles moet perfect zijn", vertelt Kämna aan Sporza.

HOOFD LEEGMAKEN

De renner van Bora-Hangrohe neemt momenteel deel aan de mountainbikewedstrijd de Cape Epic. "Ik maak foto's en video's van mijn avontuur. Genieten en het hoofd leegmaken, daarvoor ben ik hier. Hier, in de Cape Epic, probeer ik vooral mijn ogen de kost te geven, frisse lucht op te snuiven en te genieten van de natuur en de sfeer."

Opnieuw het plezier vinden in het avontuur en in het koersen is de boodschap. Wie weet zien we hem volgend jaar dan toch weer schitteren op de weg.