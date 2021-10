Zag Eli Iserbyt iets dat Quinten Hermans niet zag? "Hij belandde net in dat putje"

Het leek een lange tweestrijd te zullen worden in Ruddervoorde. Maar foutjes dwongen Quinten Hermans om Eli Iserbyt te laten gaan.

Halfweg cross was de wedstrijd eigenlijk al gereden. Quinten Hermans maakte ene foutje bij de balken, ging ei zo na overkop maar verloor wel veel tijd omdat zijn ketting van zijn fiets was gekomen.

Daarvoor leek Hermans echter de sterkste van het duo vooraan met veel kopwerk, dat beaamt ook winnaar Iserbyt. "Quinten ging niet van de kop af en vroeg ook niet om over te nemen dus ik zat vrij goed. Op de rechte stukken reed hij vrij snel en maakte ik wat foutjes omdat ik mijn eigen lijnen niet kon kiezen", vertelt iserbyt.

Maar een fout van de renner van Tormans CX zorgde er dus voor dat Iserbyt naar de zege kon soleren. "Hij nam die balken wat te schuin en ik had op voorhand gezien dat er daar een putje was. Hij landde daar recht in en dat was het moment om door te trekken voor mij. Maar chapeau voor Quinten want hij reed echt heel sterk. Toen ik solo was, heb ik mijn voorsprong op techniek verder uitgebouwd", besluit de winnaar van Pauwels Sauzen-Bingoal.