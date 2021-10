Lotto Soudal U23 maakt laatste selectie voor dit seizoen bekend: onder meer Arnaud De Lie start in Internationaal Beloftenweekend

Het Internationaal Beloftenweekend staat op 29 en 30 oktober in Nederland op het programma. Onder meer de beloftenploeg van Lotto Soudal verschijnt dus aan de start en daar is het vooral uitkijken naar Arnaud De Lie.

Onze jonge landgenoot maakte het voorbije seizoen namelijk een uitstekende indruk. Daarnaast zitten ook Milan Fretin, Jarne van de Paar, Aaron van der Beken en Lennert van Eetvelt in de selectie van Lotto Soudal U23.

The 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐚𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐨𝐟𝐭𝐞𝐧𝐰𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 marks the final race of the season for our Lotto Soudal U23 team.



Motivated to give it our all one last time 💪 pic.twitter.com/e2ZriTEjIA