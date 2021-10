Mooie bekroning voor Jolien D'hoore: renster, die na dit seizoen afscheid neemt, heeft Lifetime Achievement Award beet

De 31-jarige Jolien D'hoore houdt het na dit seizoen voor bekeken. Onze landgenote kan terugblikken op een fantastische carrière en daar werd ze ook voor beloond op de verkiezing van Flandrien en Flandrienne 2021.

Het Nieuwsblad reikt elk jaar de prijzen van Flandrien en Flandrienne uit en dit jaar wilde de krant ook Jolien D'hoore in de bloemetjes zetten. Onze landgenote heeft namelijk de Lifetime Achievement Award gewonnen.

Jolien D'hoore is 31 jaar oud, maar ze zal volgend seizoen niet meer in actie komen in het wielrennen, want ze hangt haar fiets aan de haak. D'hoore won in het verleden heel wat mooie dingen, waaronder Gent-Wevelgem en de Driedaagse Brugge - De Panne.