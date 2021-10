"Er is maar één man die Van Aert, Van der Poel en Pidcock kan kloppen in het veld"

Het veldritseizoen staat voor de deur en straks zien we dus ook weer de grote namen in het veld ronddartelen. Voor Gianni Meersman is er één man die de concurrentie kan aangaan met 'de Grote Drie'.

Meersman zag die man ook al indruk maken. “Eli Iserbyt”, zegt hij in HLN. “Hij steekt er toch wel bovenuit. Ook van Quinten Hermans heb ik al leuke dingen gezien dit seizoen. Quinten is naast een uitstekende veldrijder, een goede renner op de weg. Hij had de techniek die hij dit seizoen etaleert altijd al. Door op de weg te rijden, is zijn motor alleen maar groter geworden. Het is ook goed voor de cross in het algemeen. Hoe meer renners aan de top, hoe spannender.”

Maar straks komen Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zich met de debatten moeien. "Als die drie fenomenen meedoen, kijken er nog veel meer mensen naar de cross. Als je als renner met deze drie aan de start kunt winnen, dan is je seizoen geslaagd. Als iemand het kan, dan is het Eli Iserbyt. Natuurlijk is iedere overwinning mooi, want het is echt niet zo gemakkelijk om te winnen. Dat lijkt misschien zo, maar een cross winnen, is echt geen peanuts.”