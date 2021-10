Pechvogel van Parijs-Roubaix vindt onderdak voor volgend seizoen na uiteenvallen huidige ploeg

De 30-jarige Noor won in zijn carrière slechts één koers. in 2017 was hij als renner van Team Coop in de 5e etappe van de Artic Race of Norway sneller dan Dylan Teuns op een lastige aankomst bergop.

Van Team Coop trok hij naar de Israel Cycling Academy, dat toen nog een procontinentale ploeg was. In 2020 reed hij rond voor Riwal en kwam hij vooral op een erg pijnlijke manier in het nieuws. Jensen viel in de sprint van de Scheldeprijs hard op zijn hoofd na een uitwijkmanoeuvre van Ackermann (zie video).

Dit jaar kende Jensen als renner van Delko een rampzalige Parijs-Roubaix. In de regen viel hij meermaals, had hij meerdere lekke banden en haalde hij de finish niet op tijd nadat hij 20 km op een lekke band verder moest.

One crash, three punctures(non on cobbles), and five times crash mode on rare shifter. Paris-Roubaix is cruel. Last guy not finishing the race after my last puncture with 30km to go and no spare wheels available. 20km on flat tire the last 90km. What a day.. pic.twitter.com/OnoJH6lhYA