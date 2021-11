EF zorgt voor statement van jewelste inzake loon met steun aan vrouwenploeg

EF gaat ook het vrouwenwielrennen sponsoren en pakt meteen uit met een stevig statement. Voor de rensters uit de ploeg die EF gaat sponsoren, is een minimaal salaris voorzien. Dat komt neer op hetzelfde minimale salaris waar de mannen op kunnen rekenen.

Het verplichte minimale salaris in het vrouwenwielrennen is 20 000 euro, maar EF gaat bij de dames dus vooral het minimale salaris dat van kracht is in het mannenwielrennen: 40 045 euro. EF verbindt zich aan de reeds bestaande vrouwenploeg TIBCO-Silicon Valley Bank. Volgend jaar gaan ze samen verder als EF Education-TIBO-SVB.

"We vinden het boeiend om deel uit te maken van dit team en om deze geweldige rensters hun doelen te helpen verwezenlijken. Het salarisgegeven is ongelooflijk belangrijk voor ons allemaal, want het laat de rensters toe om full-time hun sport te beoefenen", zegt Maria Norman, global chief of staff bij EF.

"We kunnen niet wachten om een volgend hoofdstuk toe te voegen aan de geschiedenis van deze ploeg", verkondigt Norman.