Tijdrijder Chad Haga vindt met 'thuiskomst' bij ploeg uit eigen land nieuwe bestemming na vertrek bij DSM

Het was al bekend dat Chad Haga zou vertrekken bij DSM. Wat zijn volgende bestemming zou worden, was nog niet geweten. Ook hierover bestaat nu duidelijkheid. Haga gaat voor Rally Cycling koersen. De Amerikaan keert terug bij het team waar het voor hem begon.

Haga reed immers in 2012 en 2013 voor Optum p/b Kelly Benefit Strategies, de voorloper van het huidige Rally Cycling. Nadien volgde liefst acht jaar bij de ploeg die Sunweb en later DSM zou heten. Na al die jaren keert Haga dus thuis bij een ploeg uit zijn thuisland.

Haga is de laatste versterking die Rally in huis haalt: het ProTeam heeft zijn huiswerk nu helemaal af. De hardrijder zal eraan moeten wennen dat hij nu geen deel meer uitmaakt van een ploeg uit de WorldTour, maar dat lijkt hem niet te deren. "Ik wil evenveel van de koers genieten als in het begin van mijn carrière", klinkt het.

Transfers oversimplified - rider joins team… are we doing this right @ChadHaga? 🇺🇸https://t.co/JF8QQpxDFo — Rally Cycling (@Rally_Cycling) November 4, 2021

Vandaar dus deze keuze. "Ik heb het gevoel dat de cirkel rond is. Toen ik voor het eerst bij deze ploeg kwam, had ik nog veel te leren. In mijn acht jaar in de WorldTour ben ik sterker, wijzer en meer ervaren geworden. Nu kan ik die ervaring meebrengen naar het team, dat doorheen de jaren ook gegroeid is."