UCI-ranking bewijst: België het beste koersland van het jaar, van Aert beste eendagsrenner, maar totaalklassement ...

De UCI heeft de boeken gesloten voor het wielerjaar 2021 op de weg. En de Belgen zijn de dappersten aller wielergalliërs, zo blijkt toch maar weer mooi.

België totaliseerde met zijn beste renners dit seizoen liefst 14349 punten, waarmee ze een straatlengte voorsprong hebben op Slovenië (11993) en Frankrijk (11541).

Primus

Wout van Aert is bovendien de beste eendagsrenner van het jaar 2021 volgens de punten, terwijl hij in het rondewerk ook knap achtste is geworden.

Het totaalklassement is echter voor Tadej Pogacar, met liefst 5363 punten - bijna 1000 meer dan van Aert (4382) en Primoz Roglic (3924). Mathieu van der Poel eindigde zevende.