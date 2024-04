Een nieuwe Evenepoel of Van Aert? Belgisch toptalent doet nóg beter dan Pogacar

Tadej Pogacar maakte in Luik-Bastenaken-Luik het verschil met een versnelling op La Redoute. Hij leek zo de toptijd af te snoepen van een Belgisch toptalent.

Het 18-jarige Belgische toptalent Jarno Widar (Lotto Dstny) had sinds vorig jaar de snelste tijd op Strava op La Redoute. Dat deed hij tijdens een verkenning van 'La Philippe Gilbert Juniors', een rittenkoers die hij ook won.

Widar is een van de grootste Belgische talenten. Hij won in 2023 onder meer de Ronde van Vlaanderen voor junioren en daarna ook nog het Belgisch kampioenschap. Dit jaar debuteerde Widar al bij de profs in de Trofeo Laigueglia.

Tijdens Luik-Bastenaken-Luik deed zondag één seconde beter op La Redoute. Al is er nog een ander segment waarin Widar nog altijd één seconde sneller is. Al relativeert Widar het wel allemaal goed.

Pogacar voorbeeld voor Widar

"Toch besef ik dat het maar een segment is. Het maakt me dus eigenlijk niet zoveel uit", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Hij zag Pogacar zondag winnen vanuit zijn zetel. "Maar zeker niet vol spanning of ze nu wel of niet sneller over La Redoute zouden rijden."

Widar wil zich in de toekomst focussen op de klassiekers en rittenkoersen. "Tadej Pogacar is alvast een heel goed voorbeeld dat de combinatie mogelijk is." En bij Lotto Dstny vindt Widar dat hij op de goede plek zit om zich de komende jaren ook te ontwikkelen.